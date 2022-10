À quoi pourrait ressembler le futur parc Legoland, et quelles pourraient être les retombées pour la région de Charleroi ?

Quand vous entrez dans Legoland, la première chose que vous découvrez, c’est une sorte de "Mini-Europe" réalisé entièrement en Lego. Le Mini Land, c’est son nom, c’est la vitrine de Lego. C’est d’ailleurs pour cela que le parc a été construit à la base, confirme Simon Kaspersen, directeur des ventes de Legoland Billund. "A l’origine, ici, c’était un immense showroom. Quand Lego a commencé à devenir de plus en plus populaire au Danemark et à travers le monde, beaucoup de monde voulait venir ici voir ce qu’était Lego, à quoi cela ressemblait et à quoi cela pouvait servir. C’est pour cela que ce mini-pays a été construit." Et Charleroi, ne devrait pas faire exception à la règle. "Chaque parc Lego dans le monde a sa propre version du Mini Land, avec des représentations des bâtiments de cette partie du monde."

Mais Legoland ne se limite bien sûr pas à ce monde miniature qui attire les enfants. En tout, une centaine d’attractions jalonne le parc. Cela va des bacs de blocs Duplo et Lego disséminés un peu partout pour réaliser ses propres constructions, jusqu’à des montagnes russes qui rappellent les Lego Technics. Toutes les attractions rappellent de près ou de loin l’univers Lego. Il y a bien sûr les Ninjagos, les Duplos, ou encore Lego Movie World. Et régulièrement, de nouvelles attractions sont ajoutées.

De nouveaux mondes sont construits en moyenne tous les 3 ou 4 ans.

"Le dernier nouvel espace du parc, ici Lego Movie World, a été inauguré en 2021."

Ici pas d’attraction à sensation forte, le parc reste avant tout destiné aux familles avec de petits enfants. On trouve des manèges qui sont accessibles dès un an, mais les adolescents risquent par contre de trouver le temps long car on a rarement la tête à l’envers.