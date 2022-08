A quoi pourraient servir des vélos autonomes, sans personne dessus ?

Aux États-Unis comme en Chine, des concepts de vélos entièrement autonomes, roulant sans l’aide de quiconque, ont dernièrement vu le jour. Encore au stade de prototypes, ces projets préfigurent néanmoins de nouveaux usages.

Le premier est l’œuvre de chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Ils ont mis au point un modèle changeant littéralement de forme selon qu’une personne l’enfourche ou non. En mode normal, il a deux roues pour qu’une personne puisse rouler avec ; en mode autonome, sa roue arrière se dédouble et l’ensemble se mue alors en tricycle, afin de demeurer parfaitement stable. Pour l’instant, ce prototype est actionné à l’aide d’une télécommande, mais l’idée est de le rendre davantage autonome dans le futur.

Un autre projet, un peu plus avancé, a été développé à titre personnel par un ingénieur de chez Huawei. Équipé de différents capteurs et de caméras, il parvient à avancer, seul, en s’écartant systématiquement pour éviter les obstacles, sur la route ou les trottoirs.