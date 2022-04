A quoi peut bien servir un Grammy ? La fille de Flea des Red Hot Chili Peppers a sa petite idée…

Alors que la cérémonie des Grammy Awards s’est tenue ce dimanche 3 avril à Las Vegas, Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, est revenu sur une anecdote assez drôle à propos du premier Grammy qu’il a remporté en 1993 pour le titre "Give it Away".

Sa fille, Clara Balzary, avait alors 5 ans et a trouvé l’objet sans doute plus intéressant que son père. Dans une interview à la radio KROQ, Flea explique : "Les Grammys, c’est très beau. Mais trois ans après avoir remporté notre Grammy, ma mère m’a demandé où je l’avais mis, et je ne savais pas !"

"Des mois plus tard, mon jardinier est revenu du fond du jardin, et vous voyez la forme des Grammys ? Il ressemble à un gramophone. Ma fille avait arraché le dessus et l’avait utilisé comme pelle dans le jardin. Il était resté là tout l’hiver dans la crasse !"

Flea a ensuite expliqué qu’il n’était pas très fan des récompenses et qu’il préférait nettement la reconnaissance qu’on obtient lorsqu’on sort un album.