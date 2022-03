À quoi fait référence Joe Biden lorsqu’il évoque un "nouvel ordre mondial" ?

Dans ce discours, le président américain partage sa vision de l'impact du conflit en Ukraine sur l'économie américaine : "Je pense que cela (Ndlr : l'invasion russe en Ukraine) nous offre d'importantes opportunités d'apporter de réels changements. Vous savez, nous sommes à un point d'inflexion (...) dans l'économie mondiale (...). Cela arrive toutes les trois ou quatre générations. Comme me l'a souligné un militaire haut gradé lors d'une réunion l'autre jour, environs 60 millions de personnes sont mortes entre 1900 et 1946. Et depuis lors, nous avons établi un ordre mondial libéral (...)".

Avant de conclure : "Et c'est maintenant que les choses bougent. (...) Il va y avoir un nouvel ordre mondial là-bas, et nous devons le diriger. Et nous devons unir le reste du monde libre pour le faire."