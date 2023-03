A quoi faire attention lorsque l'on souscrit à un crédit à la consommation ?

L'épisode 6 du podcast Du Beurre dans les Épinards se penche sur les crédits et plus précisément, sur le crédit à la consommation : comment il fonctionne et surtout, à quoi faire attention. Il existe différents types de crédits à la consommation pour les particuliers, chacun avec ses propres caractéristiques. Les trois types de crédits les plus courants sont le crédit à consommation affecté, le crédit à consommation non affecté et le crédit revolving. On vous explique tout ça :

Le crédit à consommation affecté est un type de crédit qui est spécifiquement lié à l'achat d'un bien ou d'un service spécifique. Par exemple, pour une voiture ou un ordinateur. Dans ce cas, le prêteur peut exiger que les fonds du crédit soient directement versés au vendeur. Il doit être remboursé par versements mensuels fixes.

Le crédit à consommation non affecté, à l'inverse, est un type de crédit qui peut être utilisé pour tout type de dépense, sans restriction. Les fonds peuvent être utilisés pour acheter des biens ou des services, pour des vacances ou pour couvrir des dépenses imprévues. Comme le crédit à consommation affecté, le crédit à consommation non affecté est remboursé par versements mensuels fixes.

Le crédit revolving est un type de crédit qui offre une ligne de crédit renouvelable. En gros, le prêteur accorde une limite de crédit, qui peut être utilisée à tout moment pour des dépenses. Contrairement aux crédits à consommation affectés ou non affectés, les fonds peuvent être utilisés et remboursés plusieurs fois. Le crédit revolving est souvent utilisé pour les dépenses courantes, telles que les factures ou les achats en ligne.

Comme il est répété dans l'épisode de podcast, et comme on l'entend tout le temps dans les pubs, "emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent". Mieux vaut donc bien se renseigner sur les différents types de crédits, le taux, les frais et les conditions qu'engendre le fait de contracter un crédit.