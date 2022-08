"A quoi ça sert ? " Jean-Luc Fonck vous répond en chanson !

A QUOI CA SERT DE PARTIR EN VACANCES A LA MER

SI ON N’A PAS LES VACANCES ET SI ON N’A PAS LA MER ?

A QUOI CA SERT D’ALLER BOIRE UNE BIERE AU CAFE ?

LE CAFE DANS LA BIERE C’EST PAS UNE BONNE IDEE

A QUOI CA SERT DE VIVRE VIEUX ?

SI ON NE PEUX MEME PAS FAIRE TOUT CE QU’ON VEUT

A QUOI CA SERT D’AVOIR LES YEUX EN FACE TROUS

SI DE L’AUTRE COTE DES TROUS Y’A RIEN DU TOUT

A QUOI CA SERT

CES MACHINS-LA ?

A QUOI CA SERT ?

CA SERT A QUOI ?

A QUOI CA SERT DE PARTIR LOIN D’ICI

CA N’SERT A RIEN LOIN DE LA

A QUOI CA SERT DE COUPER LES PASTEQUES

AVEC UN COUTEAU A PAIN PLUTOT QU’UN COUTEAU A POISSON

A QUOI CA SERT D’ALLER FAIRE LE TOUR DE LA TERRE

ALORS QU’ELLE NOUS EN FAIT FAIRE LE TOUR TOUS LES JOURS

A QUOI CA SERT DE PASSER TOUT SON TEMPS A TOUT FAIRE

POUR POUVOIR PASSER DU TEMPS A NE RIEN FAIRE

A QUOI CA SERT

CES MACHINS-LA ?

A QUOI CA SERT ?

CA SERT A QUOI ?

….

A QUOI CA SERT D’AVOIR UN NEZ

SI C’EST JUSTE POUR SENTIR QUE LES TOURNESOLS , CA N’SENT PAS

A QUOI CA SERT DE TOUT LE TEMPS TANGUER

PARCE QUE TOUT LE TEMPS TANGUER, C’EST PAS TOUT LE TEMPS GAI

A QUOI CA SERT D’AVOIR UN PANTALON QUI SERRE

SI CA SERRE TROP , CA NE SERT PAS

A QUOI CA SERT DE VOULOIR FAIRE LE MALIN

ALORS QUE FAIRE L’ANDOUILLE C’EST TELLEMENT BIEN

A QUOI CA SERT

CES MACHINS-LA ?

A QUOI CA SERT ?

CA SERT A QUOI ?

A QUOI CA SERT

CES MACHINS-LA ?

A QUOI CA SERT ?

CA SERT A QUOI ?