A qui est cette voiture retrouvée au fond de la Vesdre ?

Plus d’une demi-année après l’inondation, le fond de la Vesdre recèle encore quelques surprises. La grue qui cure la rivière à l’arrière du commissariat d’Ensival vient de remonter une Nash des années cinquante étonnamment en bon état, à côté d’une Twingo méconnaissable et d’une Dyane irrécupérable. Les propriétaires sont encore inconnus. La police de Verviers les recherche, en particulier celui de la Nash qui est réparable.

Cette voiture est restée invisible au fond de l’eau parce qu’elle était entièrement recouverte de vase et de cailloux : le niveau de la Vesdre est monté très haut à cet endroit et est redescendu très lentement. Ce qui est étonnant avec cette voiture remarque le commissaire Bernard Lemarchand, c’est sa marque, son âge et son état. "C’est une Nash des années cinquante. Elle a peu de bosses. Ses vitres sont encore intactes. J’ai discuté avec le grutier qui l’a sortie et qui l’a ensuite ouverte. C’est quelqu’un qui connaît bien les ancêtres. Il a regardé le moteur et il dit qu’avec un peu de savoir-faire, cette voiture pourrait encore redémarrer assez vite. On recherche toujours son propriétaire. La zone de police avait mis une photo sur Facebook. On a eu des coups de téléphone de petits plaisantins qui prétendaient tous que la voiture était à eux. On a besoin de preuves évidemment. Les papiers ou autre chose. En attenant, nous allons demander à un dépanneur de la mettre à l’abri des vols et des dégradations."

Les policiers ont la certitude que cette Nash n’est pas venue de loin. Sans doute de la rue Francomont. De plus loin, elle aurait été bloquée par le pont en amont. Si cet ancêtre est à vous, contactez la maison de police d’Ensival. Et soyez prêt à prouver qu’elle est bien votre propriété.