A qui appartient la Lune ? La Belgique à l’œuvre pour combler le vide juridique

Les Etats-Unis préfèrent établir leurs propres règles, rester maître du jeu. En 2015, sous l’administration Obama, ils promulguent le "Space act". "Ils mettent en place un mécanisme qui permet à leurs entreprises de développer des activités qui reviennent à s’approprier certaines ressources sur les corps célestes." En 2017, le Luxembourg fait de même, en 2020, c’est au tour des Emirats arabes Unis.

Les Etats-Unis vont aller plus loin, avec les Artemis accords. Il ne s’agit pas d’un traité international, mais bien d’une multitude d’accords bilatéraux, signés entre les Etats-Unis et d’autres pays. Et leur nom n’est pas anodin : Artemis, comme la fameuse mission.

Pour participer aux missions Artemis, on est plus ou moins obligés de signer ces accords.

"Pour participer aux missions Artemis, on est plus ou moins obligés de signer ces accords, déplore Yaëlle Nazé. Et ces accords consacrent en quelque sorte le principe du ‘premier arrivé premier servi’. Les Américains ayant plus de moyens que les Européens, ils seront les premiers, donc on prendra les miettes !…”

"Ce qui pose problème, complète le juriste Jean-François Mayence, c’est la notion de ‘safety zones’. C’est la possibilité, pour les Américains, de délimiter des zones d’intérêt où ils ne permettront l’activité d’autres États qu’avec leur autorisation. Ce n’est pas dit comme ça mais c’est ce qui résulte du texte.”