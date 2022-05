A quelques rues de la gare des Guillemins découverte d'une belle endormie restaurée avec goût et patience

Cette semaine, Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous près de la gare des Guillemins à Liège, pour découvrir une belle endormie restaurée avec goût et patience. Cette maison, lumineuse et chaleureuse a dû être rénovée pendant 2 ans avant d’être habitée. Superbe équilibre entre l’ancien et le contemporain, découverte ce samedi à 20h20 sur La Une.