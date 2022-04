À quelques jours de son départ pour l'Eurovision, Jeremie Makiese nous livre les chansons qui ont marqué sa vie

Plus que quelques jours avant le départ pour Turin de Jeremie Makiese, notre représentant au concours Eurovision de cette édition 2022.

Une occasion pour nous de l'intercepter entre deux répétitions afin d’en savoir un peu plus sur les titres qui ont marqué sa vie, son parcours pour finalement le mener sur la scène de ce grand concours mythique de la chanson.

De Michael Jackson, à Sam Cooke en passant par Edwin Hawkin Singers, le style de musique de Jeremie est assez éclectique mais on sent une certaine attirance pour la pop et le gospel.

Pas étonnant lorsqu’on sait qu’enfant, il chantait toutes les semaines à l’église.



La musique est ensuite devenue une passion pour lui. Une passion également partagée avec sa famille puisqu’il lui arrive souvent de pousser la chansonnette avec ses frères et sœurs à la maison.

Le parcours musical de Jeremie est donc une histoire familiale mais surtout une histoire de passion qu’on vous laisse découvrir dans cette interview en toute intimité avec celui qui nous représentera au concours Eurovision de la chanson à Turin !