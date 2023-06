A quelques jours de la sortie de Mission Impossible, Tom Cruise fait la promo d’autres films

Très Fair-play ou fin stratège, il se prend en photo devant les affiches des autres films qui sortiront pratiquement en même temps que le sien. Parmi les productions qu’il cite dans son post, le public pourra découvrir 2 films à la même date dont il encourage un double visionnage. Le 19 juillet, Christopher Nolan dévoilera Oppenheimer et Greta Gerwig livrera Barbie. "J’adore les films doubles, et il n’y a rien de plus explosif (ou de plus rose) qu’un film avec Oppenheimer et Barbie" confie-t-il.

Et pourtant, la situation était tout autre début juin. L’acteur poussait un coup de gueule contre les dirigeants de Paramount car le film de Nolan a verrouillé tous les écrans IMAX en Amérique du Nord et ailleurs pour trois semaines consécutives à partir de sa sortie. Tom Cruise a exprimé son mécontentement pour que la distribution des écrans soit répartie équitablement entre les deux films. Donc Mission Impossible n’aurait donc qu’une semaine d’exploitation dans un immense écran IMAX aux Etats-Unis mais pourrait être projeté à nouveau dans ces conditions exceptionnelles après les trois semaines réservées pour Oppenheimer.

Ça ne l’empêche pas de faire la promotion de ces autres films qui lui rendent plutôt bien. Barbie, s’amuse par exemple à dire qu’elle fait ses propres cascades en réponse à l’acteur de Mission Impossible 7.