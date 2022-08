À quelques jours de la rentrée, les écoles peinent à recruter des enseignants

Pour combler les trous, certains directeurs sont parfois contraints de recruter des personnes n’ayant pas le diplôme d’enseignant. "On a engagé des journalistes, une dame qui faisait du shiatsu", précise Cynthia Mertens.

Pour éviter que les élèves se retrouvent sur le carreau, les écoles se mettent aussi à recruter via les réseaux sociaux. "Ça m’arrive de recruter par Facebook. Je l’ai fait l’année passée et malheureusement il n’y avait pas de candidats. Pour un métier qui est supposé, dans la croyance populaire, facile, il y a quand même pénurie. Il y a un souci. Il est temps de revaloriser le métier pour recruter plus de candidats", explique Julien Baudoin, directeur de l’Athénée de Morlanwez.

Face à la pénurie, les directeurs préviennent. Fautes d’effectifs, certains cours pourraient ne pas être assurés à la rentrée prochaine.