A quelques jours de la Ducasse de Mons, le Musée du Doudou présente l’histoire de la légende derrière le folklore

Cette année encore, le visuel officiel de la Ducasse fait l’objet d’un concours, où tous les Montois et Montoises peuvent proposer leur illustration et espérer la voir déclinée sur les affiches officielles. En stimulant la créativité artistique, ce concours permet aussi d’ancrer le Doudou au quotidien et de revendiquer fièrement ce patrimoine. De plus, les visuels sélectionnés à l’issue du concours seront présentés au Musée jusqu’à la fin de la Ducasse, ainsi que celui du gagnant, Cédric Minot.

Informations pratiques

Musée du Doudou

Jardin du Mayeur, Grand’Place - 7000 Mons

Jusqu’au 19/06