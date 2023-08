A quelques heures de son début la Pride d'Anvers dévoile son programme

La Pride d'Anvers débutera mercredi prochain. Une fois de plus, son programme est rempli d'activités festives et culturelles, parmi lesquelles des débats et ateliers. En plus d'appeler l'ensemble de la société à s'engager en faveur d'une plus grande inclusivité, l'organisation a choisi un thème pour cette 16e édition de l'événement : "Braveolution".

Cette année, la marche des fiertés d'Anvers commencera le 9 août par une soirée d'ouverture au Openluchttheater (OLT) Rivierenhof. Des spectacles et DJ sets seront organisés pour donner le coup d'envoi festif de cet événement LGBTQIA+, qui durera cinq jours.

Au cours de la même soirée, un débat sera également organisé sur des concepts tels que l'espace sécuritaire, plus communément appelé "safe space", et l'espace d'encouragement, "brave space". Le point culminant de la Pride, surtout en termes de visiteurs, est traditionnellement la parade du samedi. Cette année encore, elle passera par le centre-ville et le long des quais de l'Escaut, pour finalement arriver à une grande fête sur le Cockerillkaai.

Un village associatif sera également installé sur le site tout au long du week-end, avec toutes sortes de stands d'information. La Pride d'Anvers s'achèvera le dimanche 13 août avec le festival de clôture gratuit, toujours sur le Cockerillkaai. En outre, d'autres activités seront organisées chaque jour par l'organisation de la Pride elle-même et par des organisations partenaires. Le programme complet est disponible sur le site .