A quelques heures d'une nouvelle réunion de conciliation, le CEO de Delhaize Belgique prévient : "le plan de franchise est la seule option".

Vendredi après-midi, soit la veille de la réunion de conciliation, les collaborateurs de Delhaize ont été bien surpris en se connectant peu avant 17h. Sur l'Intranet de 'entreprise est apparue une vidéo. Pas n'importe laquelle! Un message du CEO Xavier Piesvaux. Celui qui avait annoncé, le 7 mars dernier, le plan de franchise aux syndicats, avant de répondre aux nombreuses sollicitations des médias. Depuis lors, c'est silence radio. Les invitations à venir s'expliquer sur les plateaux télé n'ont pourtant pas manqué. C'est donc avec beaucoup de surprise et de curiosité que les collaborateurs de Delhaize ont découvert cette vidéo et le message adressé par leur patron.

Six semaines où l'incertitude, peut-être même la frustration ont pu exister.

La vidéo dure neuf minutes. Devant une étagère un peu vide, comprenant une petite plante, un globe terrestre et le logo de l'enseigne, Xavier Piesvaux s'exprime au sujet du plan d'avenir de Delhaize pour, dit-il, "partager ma vision sur le trajet que nous effectuons depuis quelques semaines". "Je pense que je vous dois bien ça, poursuit-il, après ces six semaines où l'incertitude, peut-être même la frustration, ont pu exister". Le CEO de Delhaize rappelle que le plan de franchise vise à garantir le futur de l'entreprise car, souligne-t-il, "les résultats de nos supermarchés sont en diminution constante ces dernières années". La solution, pour lui, passe donc par des magasins affiliés. "Notre réseau affilié progresse en ventes, en part de marché et en profitabilité pour Delhaize mais aussi pour les affiliés pris individuellement" alors que, précise Xavier Piesvaux, c'est tout l'inverse pour les supermarchés intégrés. La réussite réside, pour lui, dans le pouvoir de l'entrepreneuriat qui permet un ancrage local, une relation de confiance avec les clients et des produits locaux.

Concernant la crainte de pertes d'emploi, Xavier Piesvaux déclare que "tous les collaborateurs des supermarchés concernés ayant un contrat avec Delhaize, gardent leur emploi et poursuivent leur carrière auprès du futur affilié. Ils conservent également l'ensemble de leurs conditions salariales et leurs conditions de travail actuelles lors de la transition, sans limitation dans le temps pour les contrats à durée indéterminée". Le CEO de Delhaize évoque ensuite les postes menacés au siège à Zellik, assurant limiter au maximum le nombre de départs.

Outre le droit de grève, nous pensons que le droit au travail doit également être respecté.

Xavier Piesvaux s'exprime ensuite sur la situation actuelle. Il affirme qu'il n'y a rien d'inattendu dans les réactions. Il appelle ensuite les collaborateurs à tout faire pour garantir un avenir pour l'activité de l'entreprise. Concernant les mouvements de grogne et les piquets de grève devant les supermarchés, le CEO de Delhaize répond dans des termes clairs : "Outre le droit de grève, nous pensons que le droit au travail doit également être respecté. C'est pourquoi nous continuerons à garantir l'accès à nos magasins." Xavier Piesvaux insiste ensuite sur la nécessité d'un dialogue serein et constructif avec les partenaires sociaux, avant de conclure par ces mots : "Je suis convaincu à 100% que le Plan d'avenir est la seule option pour garantir un futur durable à notre entreprise, nos magasins, nos partenaires et nos collaborateurs".