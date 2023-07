À quelle heure lancer ma machine à laver pour utiliser l’énergie renouvelable ? (1/5)

"On remarque également une augmentation significative du nombre de demandes d’intervention ces derniers mois chez les trois GRD qui ont transmis des premières informations sur ce début d’année. Cela peut sans doute en grande partie s’expliquer par le nombre important d’unités de production photovoltaïques ≤ 10 kVA (l’équivalent de 8 kW, ndlr) installées ces derniers temps, suite notamment à la fin de la compensation annoncée au premier janvier 2024 ", écrit la CWaPE, autrice du rapport.

L’équivalent d’une tranche nucléaire

Ores, le principal gestionnaire de réseau wallon, qui gère 75% du maillage en Wallonie, se dit conscient de la situation. "En projection sur mi-2023, et compte tenu du nombre de dossiers d’enregistrement d’installations qui sont entrés et continuent d’entrer ces derniers mois, on peut considérer que sur le réseau géré par ORES, la puissance installée potentielle atteint + /- 1000 MVA – soit l’équivalent d’une tranche nucléaire", répond Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Ores.

Que ce soit sur les réseaux de distribution ou de transport, l’intermittence des sources d’énergie renouvelable provoque donc des congestions. Ainsi, si nous craignons un manque de ressources d’énergie pour certains hivers, il arrive également de plus en plus souvent que nous produisions trop d’électricité pour que le maillage puisse le supporter. Et plus nous allons augmenter nos moyens de produire de l’énergie renouvelable, plus cela risque d’arriver si le réseau n’est pas adapté. C’est tout le défi des prochaines années. Quelles sont les solutions existantes, prévues et à prévoir pour que cette balance entre production et consommation soit équilibrée ? La réponse dans les prochains épisodes.