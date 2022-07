A quel prix se débarrasser d’un nid de guêpes ?

Chez nous, si le nid est au sol, cela coûte 60 euros et 70€ pour un nid perché" explique Geoffrey Dengis de la société Awesse (traduisez"abeilles en wallon") qui intervient à Bruxelles, dans le Brabant Wallon et dans le Hainaut jusqu’à Mons. Mais si le nid se régénère quelques jours plus tard, et c’est le cas pour 5% d’entre eux, nous revenons gratuitement." Ce que Geoffrey remarque cette année, c’est que les nids se sont multipliés dans une même zone.

Avant, on avait un nid par propriété, cette année, il y en a deux voire trois…

Mais rassurez vous le prix ne change pas selon le nombre de nids sur place : une intervention reste entre 60 et 70 euros."

La Société Guêpe Destruction demande un forfait unique de 60€ et se déplace dans les deux Brabants et à Bruxelles et celle année elle a trouvé 13 nids chez une dame :

"Ce qui est dingue c’est que les nids de guêpes s’installent partout où on ne s’y attend pas…

"Dans une voiture, sous un pneu, dans un coffre à jouet ; dans une niche de chien, sous un toboggan, dans un compost, dans une cheminée, dans une poubelle". Mais avant d’intervenir nous voyons s’il y a un réel danger car les guêpes sont importantes pour l’équilibre de l’écosystème. Par contre, les nids de frelons asiatiques doivent absolument être exterminés mais c’est parfois difficile pour les particuliers de les distinguer."