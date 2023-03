Â quel âge faut-il penser à sa retraite ?

La pension paraît bien loin de nous... Et pourtant, il est important de s'y pencher assez tôt. Comme le dit Sarah Scaillet dans cet épisode de Du Beurre dans les Épinards, "s'y intéresser quand elle approche, c'est déjà trop tard". Alors, on prend le taureau par les cornes et on essaye de comprendre tout ça. Dans cet article, revenons sur les trois piliers sur lesquels repose la retraite en Belgique.

Le premier pilier est la pension légale de l'État. Elle est financée par les cotisations sociales prélevées directement sur les salaires. Elle est octroyée à tous les salariés et indépendants qui ont atteint l'âge de la retraite, qui est de 65 ans, mais qui passera à 67 ans en 2025. Cette pension légale est basée sur le nombre d'années de travail (43 ans pour une carrière complète) et le montant des cotisations sociales versées pendant sa carrière.

Le deuxième pilier est la pension complémentaire financée par les employeurs. Il s'agit d'un avantage proposé par l'employeur aux travailleur·ses, généralement un plan de pension d'entreprise ou un fonds de pension. Les cotisations pour ce pilier sont payées en partie par l'employeur et en partie par le travailleur. Souvent ces pensions complémentaires sont soumises à des règles fiscales avantageuses.

Le troisième pilier est l'épargne-pension individuelle. Il s'agit d'un système de pension facultatif, on décide ou non de souscrire à une épargne pension. Les cotisations pour celle-ci sont déductibles fiscalement et peuvent donc offrir un avantage financier supplémentaire. Beaucoup de personnes recommandent de souscrire à une épargne-pension. Mais il faut rester vigilent, il s'agit de produits d’investissement que tout le monde ne pas se permettre et qu'il ne faut pas prendre à la légère.

Actuellement, le gouvernement travaille sur une réforme des retraites qui fait beaucoup de bruit. Pour se renseigner sur sa pension, deux sites sont incontournables :