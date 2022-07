A quatre mois de la Coupe du Monde, l’heure est au choix pour de nombreux Diables rouges

Lui aussi manque de temps de jeu et de régularité. Christian Benteke ne fait plus partie des principaux plans de Patrick Viera à Crystal Palace. Non repris par Roberto Martinez pour les rencontres de Ligue des Nations du mois de juin, le Liégeois doit bouger s’il ne veut pas rater une troisième Coupe du Monde. Benteke peut toujours compter sur de l’intérêt en Premier League et selon The Sun, il pourrait rejoindre Wolverhampton qui vient de prêter Fabio Silva à Anderlecht. Wolverhampton que pourrait quitter Leander Dendoncker. Les Wolves ne seraient pas contre l’idée de le vendre si un accord pour une prolongation n’était pas trouvé prochainement. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’ancien joueur d’Anderlecht intéresserait Everton. Frank Lampard souhaiterait recruter un milieu de terrain supplémentaire et aurait jeté son dévolu sur Dendoncker qui n’a plus qu’un an de contrat.