A quatre mois de l’Euro, où en sont les adversaires des Red Flames ?

Les Bleues (FIFA 4) défendaient leur titre dans leur tournoi maison, le bien nommé "Tournoi de France". Des affiches plus qu’intéressantes et allant crescendo, avec au menu la Finlande (FIFA 28), le Brésil (FIFA 7) et les Pays-Bas (FIFA 5, championnes d’Europe en titre).

Et la France n’a pas tremblé : trois matches, trois victoires, 10 buts marqués, 2 encaissés. Le plein de confiance pour des Françaises qui visent clairement le titre à l’Euro. Leur sélectionneuse Corinne Diacre continue d’affiner ses choix, et si elle a fini par rendre le brassard de capitaine à la Lyonnaise Wendie Renard (elle lui avait enlevé en 2019 pour la Coupe du Monde… en France), la boss de la sélection continue de cristalliser les critiques en laissant par exemple de côté l’expérimentée Amandine Henry, avec qui les relations semblent définitivement rompues. A la recherche de l’équilibre dans son équipe, Diacre a testé plusieurs joueuses, offrant du temps de jeu notamment à Kheira Hamraoui, la milieu de terrain du PSG au centre d’une affaire extra-sportive toujours en cours qui implique également son équipière Aminata Diallo (non sélectionnée).

Des victoires et des buts

Après une victoire logique contre la Finlande (5-0), la France a été bousculée et même menée par le Brésil (avec la légende Marta), avant de renverser la tendance grâce à un doublé de sa serial buteuse en confiance Marie-Antoinette Katoto (PSG).

Pour le dernier match, sorte de "finale" où un point lui suffisait pour remporter le tournoi, la France a pris le dessus sur les Pays-Bas, face à des Néerlandaises un peu empruntées à l’image d’une Vivianne Miedema sortie à la pause. Un vrai contraste avec Katoto, flamboyante et auteure d’un nouveau doublé sur ce match. La France peut compter sur sa numéro 9, qui avait été une des dernières joueuses écartées de la sélection pour la Coupe du Monde 2019.

LA JOUEUSE À SURVEILLER :

L’ailière du PSG Kadidiatou Diani a impressionné pendant tout le tournoi, et surtout en finale. Dribbles, centres, percussion, sens du timing en défense, penalty provoqué et célébration assumée (voir ci-dessous) : la n°11 des Bleues était partout. Et comme elle trouve presque les yeux fermés son acolyte parisienne Katoto… la ligne offensive des Bleues vit plutôt bien.

L’AFFAIRE À SUIVRE :

Le retour d’Hamraoui chez les Bleues a déjà fait beaucoup parler, et Corinne Diacre va devoir bien réfléchir à la suite… Alors que l'ancienne joueuse de Barcelone a manifesté quelques gestes d’agacement quand elle était sur le terrain face au Brésil, Katoto et Diani (respectivement buteuse et passeuse sur le 2e but contre les Pays-Bas) ont signé une célébration en soutien à leur autre équipière de club, Diallo, impliquée dans "l’affaire Hamraoui" et pas reprise en sélection. Alors que la sélectionneuse insistait justement au moment du rassemblement sur le "bien-vivre ensemble", cette prise de position risque de marquer les esprits et même plus. Les plus grosses adversaires des Bleues seraient-elles… les Bleues elles-mêmes ?