À quand une éducation à la sexualité progressive, tout au long de la scolarité ?

Depuis 10 ans, des séances d’éducation affective et sexuelle, pour les adolescents et les plus jeunes, sont théoriquement obligatoires dans les écoles de Belgique. Il y est question de contraception, de rapport au corps, d’IVG, d’orientation sexuelle,… de consentement aussi. Autant de sujets qui doivent être abordés pour lever des tabous et informer au maximum. Mais on en est bien loin, en raison notamment d’un manque de moyens humains et financiers.

C’est exactement la même chose en France, comme le montre ce reportage réalisé dans le nord du pays. Les séances d’éducation à la sexualité sont censées être proposées régulièrement par le Planning familial dans les établissements scolaires, mais il ne peut pas tous les couvrir, par manque de moyens humains et financiers. Pourtant, c’est inscrit dans la loi : depuis 2001, 3 séances doivent avoir lieu chaque année, à l’école, au collège et au lycée.