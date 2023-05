À quand un modèle économique qui ne tue pas la planète ?

Ce lundi démarre une conférence de trois jours au Parlement européen, à Bruxelles, intitulée " Beyond Growth ", " au-delà de la croissance ". Cette conférence rassemble de nombreux économistes, des scientifiques, des citoyens dont beaucoup de jeunes et des décideurs européens autour de cet enjeu capital pour notre avenir.

Questionner la croissance économique n’est pas nouveau. Cela fait plus de 50 ans que les chercheurs Donella et Dennis Meadows ont mis en évidence l’incompatibilité de la croissance infinie dans un monde aux ressources finies… et les différentes crises que nous traversons en sont le signal clair.

En ce moment, les espèces animales et végétales disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que tout ce qu’on a connu jusqu’ici. On retrouve de la pollution dans 100% des pluies de la planète. Les inégalités sociales n’ont jamais été aussi présentes.

Pour Philippe Lamberts, l’organisateur de " Beyond Growth ", député européen et co-président du groupe Les Verts-EFA, la croissance doit faire place à un modèle économique soutenable socialement et environnementalement. Et pour lui, l’objectif d’un tel rassemblement est de permettre à toutes ces réflexions, tous ces échanges, d’infuser les futures politiques européennes.



Philippe Lamberts se réjouit d’ailleurs du nombre de jeunes présents dans l’hémicycle ainsi que de l’intérêt que cela suscite chez les décideurs européens, très peu présents, il y a 5 ans, lors de la première édition de cette conférence.

Aujourd’hui, l’hémicycle est plein et les échanges ont démarré par les allocutions de Roberta Mestola, présidente du parlement et Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne. Cette dernière a souligné qu' " un modèle économique basé sur les énergies fossiles était dépassé ", elle a également pris position sur le PIB comme choix d’indicateur de la bonne santé économique d’un pays : " Le PIB peut tout mesurer sauf la valeur de la vie, la santé de nos enfants et leur joie de jouer ! "



La séance plénière d’ouverture a été marquée par les discours de la coprésidente du Club de Rome, Sandrine Dixson-Declève, l’anthropologue Jason Hickel et l’activiste climatique belge Adélaïde Charlier. La militante a conclu la séance d’ouverture avec l’espoir que cette conférence puisse " mettre en lumière et créer de nouvelles trajectoires pour l’Europe ".