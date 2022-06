" A quand remonte ton dernier dépistage IST " : la Plateforme Prévention Sida relance sa campagne d’information

Cette campagne de sensibilisation part aussi d’un constat : si le nombre de tests positifs au VIH baisse régulièrement, on ne peut pas en dire autant des autres IST comme la chlamydia (6788 en 2016 contre 988 en 2002), la syphilis (943 cas en 2016 contre 46 cas en 2002) ou la gonorrhée (1515 en 2016 contre 275 en 2002).

Cette progression importante s’exprime en partie par une augmentation du nombre de tests réalisés, mais les spécialistes de terrain constatent aussi et surtout une utilisation insuffisante du préservatif. Les causes de cette insuffisance sont multiples : problèmes d’accès, méconnaissance ou rejet des moyens de contraception, etc.

Par ailleurs, ces chiffres sont probablement sous-estimés. Les personnes atteintes d’une IST peuvent en effet être asymptomatiques, c’est-à-dire sans signe visible d’infection. On peut donc être infecté sans le savoir. En cela, le dépistage est le seul moyen fiable de déterminer si on a été ou non infecté par une IST et d’éviter des conséquences graves sur sa santé ou celle de son/ses partenaire(s) sexuel(s).

Vous retrouverez plus d’informations et toutes les réponses à vos questions sur le site internet de la Plateforme Prévention Sida.

*Les IST sont des infections provoquées par des bactéries, des virus ou des parasites. Elles se transmettent principalement lors des relations/contacts sexuels sans préservatif. Ce dernier, s’il reste la meilleure protection, ne protège toutefois pas à 100%.