A quand la fin des étançons jaunes sur la place De Brouckere ?

Cela ne vous aura pas échappé, si vous vous promenez du côté de la place de Brouckère : de grands étançons jaune vif, défigurent depuis des mois, une partie des façades. Le chantier du projet Brouck’R est à l’arrêt depuis le mois de mai 2022, depuis que le Conseil d’État a suspendu le permis d’urbanisme à la suite du recours introduit par Inter-Environnement Bruxelles et l’ARAU.

Ce premier permis prévoyait la démolition de plusieurs immeubles et leur reconstruction en vue d’y aménager des bureaux, du logement, des commerces et un hôtel (38.000 m2 au total). Un projet immobilier ambitieux, porté par la société Debrouckere Development, pour le compte de BPI Real Estate et Immobel et qui projetait de rehausser le bâtiment d’une structure contemporaine en verre.