À quand des investissements pour la ligne ferroviaire Liège-Luxembourg ?

Comment rendre la ligne ferroviaire Liège – Luxembourg plus attractive ?

Plusieurs syndicats et associations de navetteurs s’inquiètent du manque d’investissements sur cette ligne qui a été sauvée en 1980.

Pour eux, la lettre d’intention des ministres de la mobilité belge et luxembourgeois pour améliorer le transport par rail entre les deux pays, se focalise uniquement sur la ligne Bruxelles-Luxembourg. Les autres lignes sont un peu oubliées dont cette ligne 42.

En 2020, cette ligne a tout de même bénéficié d’une amélioration notable, le passage à un train par heure plutôt que toutes les deux heures, mais depuis, il n'y aurait pas eu suffisamment d’investissements selon ces associations et syndicats. Laurent Brock, secrétaire permanent CGSP cheminots Liège-Verviers-Huy-Welkenraedt souligne pourtant que cette augmentation de la fréquence des trains a eu un effet bénéfique et qu’il faut donc continuer à améliorer l’offre : " On a, en tout cas, remarqué vers Liège que depuis le cadencement horaire, on a quasi doublé le nombre de voyageurs. C’est vraiment la dynamique, quand on augmente l’offre, le nombre de navetteurs augmente. Donc, il faut continuer à améliorer l’offre, notamment le matin pour les travailleurs et les étudiants ".

Michaël Jacquemin, porte-parole de l’ASBL des Amis du Rail estime, par ailleurs, qu’il faudrait des trains plus rapides. " Le temps de parcours est de 2h39 et en rames " Desiro ", ce n’est pas vraiment très confortable. Nous attendons une vitesse plus adaptée et du matériel plus adapté également. "

René Birgen, de l’association pour la promotion des transports publics au Grand-duché-de Luxembourg, insiste aussi sur ces deux points : " La vitesse commerciale est de 2h39, c’est peu compétitif, en comparaison à la voiture, par l’autoroute, on a perdu la bataille ! Et puis au niveau confort, les sièges sont assez étroits, c’est une régression par rapport à l’ancien matériel. "

Cette ligne est fréquentée par environ 660 à 750 voyageurs par semaine.