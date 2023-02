À propos d’espions : quelques héroïnes et héros belges du genre…

Héroïne de la Première Guerre mondiale, Marthe Cnockaert (1892-1966) est née et morte à Westrozebeke, un village qui sera rasé par les Allemands en 1914. Infirmière parlant l’allemand, le français, le flamand et l’anglais, Marthe sera engagée par les services allemands de santé.

Infirmière mais aussi serveuse dans le café que ses parents ont ouvert à Roulers, Marthe récoltera bien des informations et c’est sous le pseudonyme de " Laura " qu’elle les transmettra lors de la messe dominicale dans une église de la ville. Un Allemand lui demandera de travailler pour lui, mais elle obtiendra très vite qu’il soit assassiné !

Elle sera découverte fin 1916, jugée et condamnée à mort. La croix de fer qu’elle avait reçue pour avoir soigné beaucoup de soldats allemands lui vaudra de voir commuer sa peine en détention à perpétuité. Après-guerre, elle épousera John McKenna, un officier britannique. Marthe publiera ses mémoires, " I was a Spy ! ", traduit en " Souvenirs d’une espionne ", Payot, 1935 et " My Master Spy : a narrative of secret service ", en français " Les espions que j’ai connus ", Editions Exelsior, 1934. Avec son époux, ils publieront ensuite de nombreux romans… d’espionnage !