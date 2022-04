A propos d’Artaud au 140, gagnez deux places

Cette nouvelle création de la troupe du Possible se développe autour d’Antonin Artaud, de son passage à l’hôpital psychiatrique de Rodez, de sa rencontre avec Lacan… Mais pas que !

Se dessine en filigrane, tantôt par métaphore, tantôt de manière allégorique, l’histoire même de la création de la Troupe du Possible en hôpital psychiatrique. ​Sur scène, vingt-sept comédiens et comédiennes, toutes et tous apportant une énergie et un plaisir palpables à la transgression sous toutes ses formes, celles du pouvoir du théâtre.

À propos d’Artaud (et autres interviews télévisées) donne à voir les coulisses de l’inconscient, celles-là même que Freud appelait " l’arrière scène ". Un spectacle fantasmagorique à découvrir absolument.