A près d’un an des élections, les partis politiques belges francophones investissent les réseaux sociaux

Les récents débats autour de la sécurité des données des utilisateurs de TikTok ne semblent pas avoir refroidi l’intérêt des partis politiques pour cette plateforme. Certes, des ministres se sont retirés de TikTok, mais "si on regarde uniquement les partis et leurs président(e) s, la présence sur TikTok est plus forte que jamais".

Beaucoup de présidents de parti ont en effet un compte TikTok. Tous n’ont pas le même nombre d’abonnés. Au PTB, Raoul Hedebouw compte 114.600 "followers". Paul Magnette, au PS, 20.400. Georges-Louis Bouchez, au MR, 10.500. La coprésidente d’Ecolo, Rajae Maouane comptabilise 1721 personnes qui la suivent officiellement et le président de Défi, François De Smet, 645.

Si l’on considère qu’en Belgique, on compte de plus en plus d’utilisateurs de TikTok âgés de 18 à 25 ans, être présent sur cette plateforme semble devenu une nécessité pour le monde politique. Cela lui assure "de la visibilité auprès d’un public qu’on a du mal à toucher sur les autres réseaux sociaux et dans les autres types de communication", estime Xavier Degraux. A condition de maîtriser les codes de la plateforme TikTok. Et pour cela, dans le monde politique, certains sont plus doués que d’autres.