A prendre ou à laisser de Lionel Shriver : mourir pour ne pas dépérir ?

Ceux qui connaissent le style de Lionel Shriver savent qu’elle n’esquive jamais. Aussi imagine-t-elle, ici, le pire et le meilleur, le pire étant le placement dans une maison de repos sinistre qui infantilise ses pensionnaires, le meilleur étant de longues soirées complices avec un conjoint certes arthritique, mais toujours aussi brillant et spirituel. Elle pousse le bouchon des éventualités jusqu’à imaginer — grâce aux progrès de la génétique —, un rajeunissement ou la transposition dans un autre sexe ou une autre couleur de peau.

L’auteure s’amuse d’un sujet qui ne prête pas souvent à rire. Et on s’amuse aussi, si on aime le rire mordant comme de l’acide. Mais rien n’est gratuit dans ce roman diablement intelligent, qui ose les vraies questions et nous ménage des dialogues au feu nourrit, sur l’état déplorable des services de santé public en Grande-Bretagne où vit l’auteur, sur le service à rendre aux générations futures et à planète en ne s’éternisant pas au-delà du raisonnable, et sur le bonheur, peut-être, qu’il y aurait de se détacher des ratages du monde moderne et de ce qui nous attend.

Sauf que Kay et Cyril eux, sont naturellement doués pour le bonheur, l’altruisme, la loyauté et la responsabilité. Alors pourquoi devraient-ils se retirer alors qu’ils sont à 80 ans dans une forme olympique ? Faut-il partir ou faut-il rester ? Should we stay or should we go, est le titre anglais de ce roman écrit en plein marasme post-Brexit et en plein covid. Ce qui n’échappe pas aux deux protagonistes qui ironisent sur l’absurdité de leur situation ; alors que tout le monde essaie de rester en vie, de conserver sa place, quitte à tricher et à mentir pour cela, comme Boris Johnson qu’ils détestent, eux s’apprêtent à devancer l’appel par civisme.