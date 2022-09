A Prague, un seul abonnement pour prendre les transports en commun, les taxis ou les vélos en libre-service

La ville de Prague met à l’essai un projet pilote visant à mutualiser le paiement et l’accès à l’ensemble des services de transport publics de la ville, y compris les taxis et les voitures, vélos ou trottinettes en libre-service.

La capitale de la République tchèque expérimente un système d’abonnement à l’ensemble de ses transports en commun, à retrouver et à gérer sur une seule et même application mobile. Il s’agit d’un projet pilote visant à promouvoir toutes les mobilités douces pouvant compléter l’offre de transport en commun classique.

C’est via l’application Litacka que va être développé, testé puis exploité un système d’enregistrement et de paiement unifié pour l’ensemble de ces moyens de transport, y compris les services d’autopartage et les taxis. Les habitants de Prague vont ainsi pouvoir gérer leurs différents abonnements depuis une seule et même application. Celle-ci intégrera également le paiement à ces différents services ainsi que l’accès à des cartes et aux horaires des transports en commun.