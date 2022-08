À Prague, les défis d'aujourd'hui définissent le musée de demain

Il aura fallu attendre des décennies pour que les membres du Conseil international des musées (ICOM) se décident sur une nouvelle définition du musée. C’est chose faite depuis la tenue, le 24 août, d’une Assemblée générale extraordinaire à l’occasion de la 26e Conférence générale de l’ICOM à Prague.

Les représentants de plus de 500 institutions à travers le monde ont voté à 92% en faveur de cette nouvelle définition. Elle stipule que le musée est "une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel".

On peut également y lire que ces établissements "encourage[nt] la diversité et la durabilité", tout en offrant à leurs publics "des expériences variées d’éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances". C’est la première fois que la définition de musée inclut des mots tels que "inclusion", "accessibilité", "durabilité" et "éthique".

Cette nouvelle définition s’aligne sur certains des changements majeurs du rôle des musées aujourd’hui. Nous avons été contraints de changer.

"Je pense vraiment que cette décision va améliorer le rôle du musée dans le monde entier", a déclaré Alberto Garlandini, le président de l’Icom, à The Art Newspaper.