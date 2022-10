A Prague, l'Union européenne peaufine sa stratégie face au "missile énergétique" de Vladimir Poutine

Les dirigeants de l'Union européenne (UE), réunis en sommet vendredi à Prague, ont esquissé les grandes lignes d'une réponse commune contre la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine.

"La Russie a tiré un missile énergétique sur le continent européen", a souligné Charles Michel, le président du Conseil, qui représente les 27 pays membres.

Il a estimé que les débats dans le château de la capitale tchèque étaient "une étape" cruciale avant le prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement à Bruxelles les 20 et 21 octobre "qui sera l'occasion de faire des pas en avant". Les Vingt-Sept "partagent une ambition commune de faire baisser les prix des ressources énergétiques", a-t-il martelé. Mais ils sont divisés sur les moyens et il y a urgence à trouver des compromis qui allègeront concrètement le fardeau des citoyens et entreprises de l'UE.

Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, s'est engagé à "convoquer autant de réunions des ministres de l'Energie que nécessaire pour trouver une solution".