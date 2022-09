À Prague, cette structure vieille de 7000 ans est plus ancienne que les pyramides et Stonehenge

D’autres structures du même genre ont déjà été mises au jour en Europe. Stonehenge, au Royaume-Uni, et l’exemple le plus connu de cocarde préhistorique. En Europe centrale, il en existe environ 200. On ne sait pourtant pas encore vraiment à quoi pouvaient servir ces bâtisses, souvent faites en bois, parfois en pierre.

Le vestige circulaire a été découvert dans les années 1980, alors qu’un chantier avait lieu juste à côté. Des ouvriers avaient alors posé sur les traces archéologiques des conduites d’eau et de gaz. Des constructions ont toujours lieu dans les environs, mais elles devraient permettre aux scientifiques d’accélérer les fouilles, et ainsi découvrir le bâtiment dans sa quasi-totalité.