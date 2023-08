À Potsdam, le climat s'attaque aux arbres géants du parc de Sanssoucis.

"Lors de l'année sèche de 2018, il a reçu un véritable choc, comme de nombreux arbres du parc", explique Sven Hannemann. En plus du manque d'eau, deux espèces de coléoptères voraces, le capricorne et le bupreste du chêne, lui ont donné le coup de grâce. Ces insectes "dévorent le cambium", la sous-couche protectrice de l'écorce. "Sans cambium, aucun arbre ne peut vivre, c'est pourquoi l'arbre se meurt", soupire-t-il.

Le vieux chêne n'est pas le seul à subir un tel sort dans le parc du château de style rococo, ancienne résidence d'été des rois de Prusse, véritable aimant touristique qui attire environ 300.000 visiteurs chaque année.

Depuis l'ouragan Xavier en 2017 et les années de sécheresse qui ont suivi, le parc (qui compte encore plus de 26.000 arbres) en a perdu entre 180 et 300 par an, toutes espèces confondues, au moins le triple de ce qui était la norme avant, explique un porte-parole de la Fondation des châteaux et des parcs prussiens.