A Pompéi, une exposition retrace la (complexe) sexualité des Romains

Dans cet esprit, les visiteurs de l'exposition sont invités à parcourir le site archéologique de Pompéi, munis d'une application, pour admirer les fresques lascives de certaines demeures de la via del Vesuvio. Comme l'ont souligné les historiens, ces scènes érotiques trônaient partout et à la vue de tous, y compris celle des femmes et des enfants. Les Romains considéraient le sexe comme un plaisir sacré, ce qui explique l'abondance des images lestes dans la ville et la maison.

Toutefois, ils n'étaient pas dénués de tabous. Ils reposaient surtout sur les hiérarchies sociales, et certaines pratiques sexuelles comme la fellation, la sodomie et le cunnilingus étaient réservés aux prostitués et esclaves des deux genres. Une sexualité complexe, et moins libérée qu'il n'y paraît, que l'on peut découvrir jusqu'au 15 janvier 2023 au parc archéologique de Pompéi.