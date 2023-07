A Pompéi, cette fresque montre-t-elle la plus ancienne pizza d’Italie ?

Sur le pain, on pense reconnaître de la grenade, une datte, des épices, et peut-être une sorte de pesto jaune et ocre. Ce qui est plus étrange, ce que ces aliments peu luxueux sont déposés sur un plateau en argent.

"Comment ne pas penser à la pizza, née comme un plat pauvre dans le sud de l’Italie, qui a désormais conquis le monde et est servie même dans des restaurants étoilés" a déclaré Gabriel Zuchtriegel, directeur du site.