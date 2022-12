A Poison Tree, quand György Ligeti et William Blake résonnent ensemble dans la tête du compositeur Benjamin Sauzereau

Dans Musiques de la dernière pluie, Hélène Michel vous propose de découvrir des pièces du répertoire contemporain souvent méconnues. Cette fois-ci, cap sur l’ensemble Musiques Nouvelles — qui fête ses 60 ans de création — et A Poison Tree de Benjamin Sauzereau.

Né de la rencontre d’une mélodie issue de la pièce de Ligeti et d’un poème de William Blake, ce morceau est une variation sur Táncdal de György Ligeti, deuxième mouvement de Síppal, dobbal, nádihegedűvel (2000), un cycle de sept chansons. Benjamin Sauzereau révèle avoir voulu placer le texte au cœur du propos musical, souhaitant explorer les thèmes du non-dit, de la violonce contenue ainsi que de l’inconscient.

"I was angry with my friend ;

I told my wrath, my wrath did end.

I was angry with my foe :

I told it not, my wrath did grow.

And I watered it in fears,

Night and morning with my tears :

and I sunned it with smiles,

And with soft deceitful wiles.

And it grew both day and night.

Till it bore an apple bright.

And my foe beheld it shine,

And he knew that it was mine.

And into my garden stole,

When the night had veiled the pole ;

In the morning glad I see ;

My foe outstretched beneath the tree."

- William Blake (1757-1827)