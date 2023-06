À pied, à vélo ou en train : les conseils pour organiser des vacances 'vertes'

Pour Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB, on sent que le train gagne en popularité. D’abord, parce qu’il est confortable et on y prend du temps pour soi. Ensuite, c’est une expérience : on peut voir les paysages défiler… Et pas seulement les autoroutes comme avec le bus ou car.

D’un point de vue durabilité, à côté de la marche à pied et du vélo qui sont d’office durables, le train se situe très bien. Selon la porte-parole, la part d’énergie utilisée n’est que de 2%. Surtout si le train est bien rempli.

Au niveau tarif, elle reconnaît qu’ils sont encore en compétition avec l’avion low cost. Toutefois, la SNCB propose des formules comme le Pass Interail (un billet permettant de voyager dans 33 pays d’Europe et offre les services de compagnies ferroviaires ou ferry). Un produit qui regagne en popularité chez les jeunes et dont le prix varie selon le nombre de pays traversés.

Les trains de nuits reviennent aussi progressivement. Mais le voyage international en train n’est pas facile à organiser à cause de la nécessité de compatibilité des systèmes d’électrification et d’identification des différents pays traversés, et donc le besoin d’un matériel coûteux, de formation des conducteurs… Le train de nuit étant un service qui n’entre pas dans le contrat de service public, donc non subventionné, ses tarifs sont encore élevés. Une volonté politique devrait être nécessaire au niveau européen. Toutefois, la SNCB facilite les opérateurs qui veulent se lancer au niveau international en fournissant des services tels que des conducteurs ou accompagnateurs de train, du dépannage…