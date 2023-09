A Péruwelz, une course contre la montre pour éviter le gaspillage de 12 tonnes de haricots

Si la chaleur des derniers jours a fait le bonheur des amateurs de piscines et des touristes d’un jour à la mer du Nord, elle est aussi un crève-cœur pour de nombreux agriculteurs wallons qui s’apprêtent à perdre l’entièreté de leur production de haricots.

" Les températures des derniers jours ont fait maturer les haricots bien plus rapidement que prévu au point où tout le monde doit récolter et envoyer sa production à l’usine en même temps. Ce qui est impossible à gérer et à traiter évidemment. Même les haricots qui devaient arriver à maturité seulement la semaine prochaine sont déjà prêts ", explique Laurent Dubuffet, fermier producteur de haricots.

Afin de ne pas simplement broyer et gaspiller ces 12 tonnes de haricots de qualité, Laurent Dubuffet a donc préféré ouvrir son champ à toute personne qui souhaite gratuitement les récolter. " Certains préfèrent les broyer tout simplement, je préférerais d’abord en faire profiter aux gens, qu’ils ne soient pas juste totalement perdus ". Un geste apprécié par les habitants de Péruwelz et de la région.