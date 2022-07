A Pepinster, une administration communale délocalisée, dont le personnel en ressort "plus soudé"

"Ici, ce sont les ateliers communaux, nous avons dû rapatrier l’ensemble des services dans ces locaux, y compris le CPAS. Nous avons été dans un premier temps dans d’autres communes, et désormais nous sommes ici, disponibles pour les citoyens." Un lieu où il a fallu trouver des solutions pour permettre à tous ces services et ces personnes de s’installer.

Le personnel a du "apprendre à vivre ensemble dans des endroits particulièrement exigus, c’était assez difficile mais le point positif, c’est que ça nous a permis de nous rassembler et de nous souder."

Philippe Godin entend bien la fatigue des citoyens, qui voudraient que les choses aillent plus vite, mais "qu’ils entendent bien qu’avec l’appui que nous avons eu du gouvernement wallon, on ne pouvait pas aller plus vite. Mais je compris l’impatience et le ressenti."