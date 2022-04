À peine partis, les Kardashian sont bientôt de retour : comment expliquer ce succès de téléréalité hors-norme

Kourtney, Kim et Khloé Kardashian ont d’abord créé D-A-S-H, une chaîne de prêt-à-porter qui a ouvert ses portes en 2006. Après 12 années d’existence, les sœurs ont mis la clé sous le paillasson en 2018, justifiant leur décision par des projets personnels et familiaux plus importants.

En 2007, Kim, alors âgée de 27 ans, devient célèbre malgré elle : son ex-petit ami, le chanteur Ray-J, publie une sextape d’eux lorsqu'ils étaient encore en couple. La toile s’enflamme et il est désormais impossible pour un être humain un tant soit peu connecté d’ignorer qui est Kim Kardashian.

La même année, un studio de production s’empare du phénomène Kardashian et lance une télé-réalité basée sur leur vie de famille. Aucun hasard dans ce calendrier : il fallait surfer sur la vague créée par cette sextape et surtout, sur l’arrêt de The Simple Life, la télé-réalité centrée sur Paris Hilton et Nicole Richie. L’Incroyable famille Kardashian voit le jour en octobre 2007 et ne cesse de “faire des petits” depuis lors. Au total, on compte à ce jour 7 spin-offs autour de la famille Kardashian, dont Les soeurs Kardashian à Miami (2009), Les Kardashian à New-York (2011), Khloé and Lamar (2011) - son mari n’est autre que le basketteur Lamar Odom, Les Soeurs Kardashian dans les Hamptons (2014).