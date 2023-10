A peine ouvert, l’abri de nuit d’Arlon est déjà saturé

Les causes de cette situation humainement dramatique sont multiples et dépassent largement les frontières d’Arlon et même de la province de Luxembourg. Il y a d’un côté les impacts de la crise sanitaire sur l’économie et la santé mentale, de l’autre, le contexte géopolitique de plus en plus tendu et les catastrophes climatiques qui déplacent des populations.

Il n’y a pas que l’abri de nuit qui est saturé. L’accueil de jour a ouvert il y a maintenant 5 mois. "On reçoit environ entre 20 et 25 personnes par jour. On a beaucoup de demandes administratives. Quand on appelle pour une place en maison d’accueil, on nous répond que même la liste d’attente est saturée et qu’il faut rappeler dans un mois. C’est pareil pour les centres de cure, de désintoxication etc." détaille Hélène Kergenmeyer. "Il y a vraiment de la lassitude et de l’impatience. Cette situation crée également des tensions et des clivages".

Trois personnes sans abri présentes au moment du reportage m’ont surtout parlé de leur lassitude. Lassitude de ne plus avoir assez de place pour dormir au chaud, qu’il n’y ait plus assez de sandwichs pour tout le monde lors des distributions du week-end, lassitude également de se faire chasser quand elles font la manche ou plante une tente pour la nuit.