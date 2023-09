A partir du 1er octobre, les jeunes précarisés pourront consulter un médecin gratuitement jusqu'à 24 ans

A partir de ce 1er octobre, les enfants et les jeunes bénéficiaires financièrement vulnérables (bénéficiaire d'une intervention majorée soit le statut BIM) pourront aller chez le médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, sans débourser un euro, et ce jusqu'à l'âge de 24 ans. Pour autant qu'ils aient un dossier médical global (DMG) qui permettent à leur généraliste de suivre leur santé, et qu'il se rende chez un médecin conventionné.

La mesure a été entérinée par la signature d'un arrêté royal, le 25 juin dernier. Le cabinet du ministre de la Santé publique précise que plus de 400.000 enfants et jeunes avec le statut BIM vont annuellement chez le généraliste, et plus de 315.000 chez le spécialiste. À partir du 1er octobre, toutes ces séances seront gratuites.

"Trop souvent, [les jeunes financièrement vulnérables] retardent des soins parce qu'ils ne veulent pas faire peser leurs coûts sur leurs parents, déclare le ministre de la Santé publique Franck Vandenbroucke. Il est de notre responsabilité d'éliminer un maximum de barrières aux soins de santé. [...] En même temps, nous nous assurons, grâce au dossier médical global, qu'ils sont correctement suivis chaque année par leur médecin généraliste. C'est essentiel pour prévenir des problèmes plus graves."

Pour financer cette mesure, un budget de 5.5 millions d’euros est prévu sur base annuelle, suite à une concertation entre les syndicats de médecins et les organismes assureurs, ajoute encore le cabinet.