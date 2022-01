A partir du 1er mars, la validité du CST sera limitée à cinq mois après la deuxième dose, ou rétablissement

Le comité de concertation de ce 21 janvier s'est accordé pour limiter la durée de validité de la seconde dose de vaccin, ou du rétablissement. A partir du 1er mars 2022, pour obtenir ou conserver son Covid Safe Ticket (CST), la durée de validité du certificat de vaccination pour les personnes de plus de 18 ans passera de 270 jours (9 mois) à 150 jours (5 mois) après la seconde dose. La durée de validité du certificat de rétablissement passera elle de 6 mois à 150 jours. Il faudra donc avoir une dose booster pour réactiver son CST

Le ministre fédéral de la Santé Franck Vandenbroucke avait déjà annoncé aux députés que cette disposition était en préparation, et cela après le constat que l’effet de la vaccination de base diminuait fortement et que le 'booster' renforçait de manière significative la protection contre la maladie. Selon Sciensano, au 19 janvier 2022, un peu plus de 6 millions personnes de plus de 18 ans en Belgique ont une couverture vaccinale complète avec une dose de rappel, ce qui représente 55,99% de la population.

Certificat vaccinal européen

Jusqu’à présent, le certificat de vaccination européen à présenter à la frontière des Etats était valable un an à partir de la vaccination. Dès le 1er février, cette durée sera limitée à 9 mois (270 jours). La durée de validité du CST belge sera donc plus courte que celle du certificat européen. Dans la pratique, il s’agit du même QR code à présenter sur son smartphone.

En France, depuis le 15 janvier, pour que le pass sanitaire reste valide, les personnes de plus de 18 ans doivent avoir reçu une dose de rappel du vaccin.