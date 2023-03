A partir du 1er mars 2023, Whatsapp ne fonctionnera plus sur ces 35 smartphones

A partir du 1er mars 2023, l’application de messagerie Whastapp fera une nouvelle mise à jour et deviendra inaccessible pour 35 types de smartphones.

La nouvelle mise à jour compte inclure de nouvelles fonctionnalités et ajouter des améliorations de sécurité mais elle deviendra trop lourde pour certains smartphones qui ne peuvent plus continuer à mettre à jour leur système d’exploitation. Meta a annoncé que l’application ne serait pas supprimée des smartphones et que les utilisateurs de Whatsapp pourront continuer à envoyer et recevoir des messages mais sans plus pouvoir faire de mise à jour.

Voici la liste des smartphones concernés :

Archos 53 Platine

Faea F1THL W8

Huawei Ascend Compagnon

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Lenovo A820

LG Adopter

LG Lucide 2

LG Optimus F3 et F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2II

LG Optimus L3 II et L3 II Double

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5II et L5 Double

LG Optimus L7II et L7 Double

Mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Tendance II

Samsung Galaxy Tendance Lite

Sony Xpéria M

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE Grand S Flex

ZTE GrandMémo

ZTE V956-UMI X2

Vous pourrez donc toujours utiliser Whatsapp mais sans plus pouvoir la mettre à jour. L’app souligne malgré tout que "l’échec de la mise à jour d’un système d’exploitation ou d’une application peut entraîner des failles de sécurité et des piratages". Rappelez-vous d’ailleurs qu’en novembre 2022, WhatsApp a été victime d’une énorme fuite avec 487 millions de numéros de téléphone récupérés dont trois millions de Belges concernés !