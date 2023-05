A partir du 1er juin, retrait de permis à partir d’1,2 g d'alcool par litre de sang : ce qu’il faut savoir en 12 questions

L’alcoolémie est le taux d’alcool détecté dans le sang. Celui-ci est légalement fixé en grammes/litres de sang. Mais cette mesure ne peut être déterminée avec précision que par prise de sang, qui n’est souvent pas effectuée, sauf à la demande du contrevenant ou lorsque l’analyse d’haleine n’est pas possible. Le taux mesuré par l’éthylomètre en mg/litre d’air expulsé doit être multiplié par 2,2 pour obtenir le taux en g d’alcool dans le sang.

Via notre calculateur en ligne, il est possible d’évaluer l’alcoolémie selon le poids de la personne, son sexe, le nombre et le taux d’alcool des boissons consommées (mais pas de le déterminer avec précision sans prise de sang, car de nombreux autres facteurs peuvent influencer le taux (voir ci-dessous)).

La formule la plus précise est celle-ci :

(V * t * 0,8) / (0,7 ou 0,6 * m), où

V est le volume de boisson ingérée en ml,

t est le degré d’alcool en pourcentage (un verre de vin à 12°= 0,12, une bière à 6°= 0,06)

0,8 est la densité de l’alcool

0,7 est le coefficient de diffusion pour un homme, 0,6 celui pour une femme (voir ci-dessous)

m la masse de la personne en kg

Pour un homme de 75 kilos qui vient de boire deux bières de 25 cl à 5°, on peut donc estimer ce taux à

(2*250*0,05*0,8) / (0,7*75) = 20/ 52,5 = 0,38 g/L, soit juste en dessous de la limite autorisée.

Pour la femme de 60 kilos qui l’accompagnait, on aurait par contre le taux de

(2*250*0,05*0,8) / (0,6*60) = 20/36 = 0,55 g/L, soit un taux qui peut justifier un retrait de permis de 3 heures et une amende !

Pour simplifier ce calcul, on retiendra qu’un verre de bière de 25 cl à 5°, ce qui est le cas de la plupart des pils, ou un verre de 12 cl de vin à 11°, équivalent à 10 g d’alcool. Il "suffit" alors de faire la division selon son sexe et son poids pour évaluer l’alcoolémie qu’apporte un verre selon la personne.

Ex : pour un homme de 90 kilos, on comptera un taux de 10/(0,7*90) = 0,15 g/l pour chaque verre de ce type consommé, ce qui veut dire que cette personne pourra consommer trois verres de pils avant d’arriver au taux prescrit.

Pour une femme de 50 kilos, on comptera un taux de 10/(0,5*60) = 0,33 g/l pour chaque verre de ce type consommé, ce qui veut dire qu’elle atteindra le taux proscrit après un verre et demi déjà !

Mais attention, pour une bière spéciale, plus forte et souvent en conditionnement de 33 cl, ce taux grimpe à 0,3 g/l pour une bière de 7,5° pour un homme de 90 kilos, et de 0,55 g/l pour une femme de 60 kilos, soit déjà au-delà de la limite autorisée !