A partir du 1er décembre, tout le Brabant wallon sera dans le noir entre minuit et 5 heures du matin

En Wallonie, 166 communes ont répondu favorablement à la demande d'Ores de couper l'éclairage public au coeur de la nuit. Dans le Brabant wallon, on observe une belle unanimité mais la mesure ne pourra pas entrer en vigueur partout en même temps. Pour simplifier, l'extinction de l'éclairage se fait au niveau d'un poste - sorte de super interrupteur- qui est susceptible de couvrir différentes communes. Avant de le couper, il faut donc s'assurer que toutes ces communes limitrophes soient d'accord entre elles. Or, certaines souhaitent pouvoir établir des exceptions afin d'éclairer quand même l'une ou l'autre zone plus sensible, comme un carrefour particulièrement dangereux ou une artère importante. Ores étudie ces demandes au cas par cas et va réaliser les aménagements nécessaires dans la mesure où le coût est supportable . 2000 interventions vont donc avoir lieu, raison pour laquelle il n'y aura que dix communes brabançonnes dans lesquelles l'éclairage public sera coupé à partir du 1er novembre, les autres suivront le 1er décembre.