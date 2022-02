À partir de quand n’y a-t-il pas consentement ?

Jenna, une auditrice de Herstal, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Il ne faut pas aller plus loin dans le Code pénal, non, c’est non. On est toujours assez lucide pour savoir ce qu’on veut ou non. On est toujours en état de dire non. Peu importent les circonstances ou son état, si la personne n’a pas envie, elle dira non."