A partir de quand la peur n'amuse plus ?

Que ce soit dans un parc d'attractions ou devant un film d'horreur, on aime jouer à se faire peur. Mais parfois, cela va trop loin. Un parc d'attractions suédois, en association avec des scientifiques danois, recherche des candidats pour une expérience mettant la peur à rude épreuve afin de repérer ce fameux moment à partir duquel on ne rigole plus.