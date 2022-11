"À partir de la mi-novembre, les femmes européennes travaillent gratuitement"

Les femmes européennes ont en moyenne des salaires 13% inférieurs à ceux des hommes, "ce qui signifie qu’à partir de la mi-novembre, elles travaillent pour rien", dénonce l’organisation européenne PES Women (Le Parti socialiste européen) qui a fait du 15 novembre l'"Unequal Pay Day".

L’organisation appelle les hommes à prendre plus en charge les tâches ménagères et le soin des enfants afin que leurs femmes puissent ainsi davantage se consacrer à leur activité professionnelle et résorber ainsi le fossé salarial.